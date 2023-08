Esposa de produtor rural, vítima de acidente fatal na BR-060, morre no hospital

Erotilde de Souza Fernandes, 67, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na manhã de hoje (19), na Santa Casa de Campo Grande. Ela é esposa de Ananias Costa Fernandes, 71, que acabou morrendo em um grave acidente na tarde de ontem, na BR-060, em Sidrolândia, a 71 quilômetros da Capital.

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada a Santa Casa de Campo Grande. Já o seu marido, Ananias, teve o óbito constatado no local. Já Antônio César da Cruz, 58, que ocupava o mesmo veículo, foi encaminhado para atendimento médico, mas até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Informações divulgadas pelo site Dourados Agora, é que a caminhonete Hilux, onde os três estavam, realizou uma conversão a esquerda próximo a um posto de combustível. Um homem de 34 anos, que trafegava em sentido ao contrário em uma Ford F-250 acabou atingindo a Hilux em cheio. Com o impacto da colisão, a cabine onde estavam Erotilde e Ananias foi arrancada.

O caso segue em investigação.

