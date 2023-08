Agetran informa interdições para este final de semana

A Agetran informa para as interdições que acontecerão nesta semana. O alerta é para que os condutores possam planejar rotas alternativas e que mantenham a atenção nesses locais para evitar acidentes.

Do dia 21 ao dia 27 de agosto, a Rua Temístocles ficará interditada das 18h do dia 21 até às 13h do dia 27, e a Avenida Calógeras, entre a Rua General Melo e Avenida Mato Grosso, ficará interditada a partir das 07h do dia 22 de agosto às 12h do dia 27 de agosto, para o Festival Reviva Mais Cultura e Turismo.

Confira as interdições:

Data: 18 de agosto a 20 de agosto

Horário: 18h às 23h do dia 18/08 a 19/08 e das 08h às 13h do dia 20/08

Local: Rua Vanda entre Avenida Marajoara e Rua Luis Chinaglia

Evento: Evento religioso

Data: 18 de agosto

Horário: 14h às 17h

Local: Avenida Agripino Grieco entre Rua Viriato Correia e Avenida Pedro Paulo Soares de Oliveira e Avenida Agripino Grieco entre Rua Waldir Adri e Rua David Corrêa Leite.

Evento: Ensaio de orquestra

Data: 18 de agosto a 20 de agosto

Horário: Integral

Local: Rua Brilhante ,1408 entre Rua Aporé e Rua Iguassu, Rua Aporé entre Rua Brilhante e Rua Paissandu

Evento: Evento religioso

Data: 18 de agosto e 19 de agosto

Horário: 17h às 22h

Local: Rua Alan Kardec, 51 entre Rua João Rosa Pires e Rua Barão do Rio Branco

Evento: Evento religioso

Data: 18 de agosto e 19 de agosto

Horário: das 12h do dia 18 agosto até às 15h do dia 19 de agosto

Local: Rua José Pedrossian, 1270, entre Rua Lorenzo Torres Cintas e Avenida Delegado Alfredo Hardman.

Evento: 3ª Edição de 2023 do Programa Todos Em Ação

Data: 19 de agosto

Horário: 15h às 22h

Local: Travessa do Touro entre Avenida Presidente Ernesto Geisel e Rua Eduardo Perez

Evento: Palestra “A Resposta”, com Deive Leonardo

Data: 19 de agosto

Horário: 15h às 23h30

Local: Rua Henrique Barbosa Martins entre Rua Jerônimo de Albuquerque e Rua Alberto da Veiga

Evento: Show de prêmios

Data: 19 de agosto

Horário: 18h às 00h

Local: Rua do Ouvidor, 1306 entre Rua Mogi Mirim e Rua São Ciro

Evento: Festa agostina

Data: 19 de agosto

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Nova Europa entre Rua dos Pampas e Travessa Urubatan

Evento: Festa agostina

Data: 19 de agosto

Horário: 17h às 00h

Local: Rua Mariano (Sem saída)

Evento: Arraial do Digão

Data: 19 de agosto

Horário: 18h às 23h

Local: Rua Tucuruvi entre Rua Manoel Garcia de Sousa e Rua Agostinho Bacha

Evento: Festa agostina

Data: 19 de agosto

Horário: 14h às 00h

Local: Rua Olímpio Klafke, entre a Rua Wilson Mangini Marques, a Rua Antônio Marquês Rodrigues e Avenida Alberto Araújo Arruda

Evento: Evento de posse da nova diretoria e primeiro evento cultural e lazer

Data: 19 de agosto

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Presidente Dutra, entre Rua Santo Ângelo e Rua São Luiz Gonzaga.

Evento: Festa do milho

Data: 19 de agosto

Horário: 14h às 23h

Local: Rua Azulão, entre Avenida das Bandeiras e Rua Antônio Bittencourt Filho

Evento: Arraiá da Tagarela

Data: 20 de agosto

Horário: 08h às16h

Local: Rua das Folhagens entre Rua Kame Takaiassu e Rua Mário de Andrade, Rua Mário de Andrade entre Rua das Folhagens e Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado, Rua Fortuna entre Rua das Folhagens e Rua Elpídio Nunes da Cunha, Rua Valdecir Messias Rodrigues Machado entre Rua Pedro Martins e Rua Mário de Andrade

Evento: Feira cultural e de artesanato do Bosque da Paz.

Com informações da Agetran.