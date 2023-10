Escola nas Moreninhas será ampliada com a construção de 10 salas de aula

A Escola Municipal José Mauro Messias será contemplada com as obras

Na última sexta-feira(20), a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou que fará manutenções nas salas do 9° ano e que serão construídas 10 salas de aula na escola localizada no bairro moreninhas IV.

De acordo com informações da prefeitura, as novas salas de aula serão para atender a demanda local e devem ser destinadas aos 1° anos e 9° anos. Ao todo, a Escola Municipal José Mauro Fernandes possui 1.400 alunos, após a construção das salas, a previsão é de o número de matriculados chegue a 2.100 estudantes.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a ampliação é para manter os alunos do 8° ano na unidade. “A ideia é que as salas já comecem a funcionar no início do ano letivo de 2024. Estamos atendendo um anseio da população”, destacou o secretário.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

