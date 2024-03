Santuário Santo Antônio da Pádua organiza Almoço Dançante no Próximo dia 7 em Terenos

Os Amigos Antonianos e o Santuário Santo Antônio da Pádua organizam um Almoço Dançante com muito música e churrasco, na missão de arrecadar fundos para compra de materiais de construção para a nova igreja em Terenos, a aproximadamente 30 quilômetros de Campo Grande.

Segundo os organizadores, o evento será realizado no dia 7 de abril (domingo), a partir de 10h, no Rancho Grote. As atrações serão comandadas pelo Grupo Chama Campeira e Lennon Macedo. A entrada será de apenas R$ 40,00 (Crianças de até 7 anos não pagam).

Para mais informações sobre o evento, 9 9607 7982 (Hander); 9 9949 2853 (Cleyton); e 9 9258 5661 (Secretaria do Santuário).

Aos dias 13 de Junho é comemorado o dia de Santo Antônio de Pádua. No Brasil tornou-se muito famoso por ser considerado o “santo casamenteiro”, sendo acorrido especialmente neste período pelas pessoas que desejam se casar.