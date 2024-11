Encerram hoje as incrições para o Vestibular UFMS 2025

Atenção, os candidatos interessados em entrar na UFMS em 2025 têm só até hoje, 13, para realizar a inscrição nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFMS.

O Vestibular está marcado para o dia 1º de dezembro, com início às 8h e término às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já as provas do PASSE, que contemplam a 1ª, 2ª e 3ª etapas, serão realizadas no dia 8 de dezembro de 2024, também das 8h às 13h.

O pagamento das inscrições vai até o dia 14 de novembro, tanto para o PASSE, quanto para o Vestibular.

O Vestibular é voltado para aqueles que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade. Já o PASSE UFMS se destina a candidatos que cursam o ensino médio e desejam ingressar na UFMS, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre no último ano.

As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde a UFMS possui está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além do município de Dourados. As provas também podem ser feitas de forma on-line, de acordo com o curso escolhido.

Com informações da UFMS.

