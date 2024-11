Criança é arremessada a oito metros de distância após colisão entre carro e moto na Capital

Criança com idade não divulgada ficou gravemente ferida, no início da tarde desta quarta-feira (13), no cruzamento das ruas Major Geovane Francisco Nadalin com a Zulmira Borba, região do Nova Lima, em Campo Grande, após ser arremessada a oito metros de distância em colisão entre carro e moto.

Conforme informações, a vítima estava na garupa da motocicleta, que era conduzida pelo pai dela. Ao avançar o cruzamento com placa de Pare, acabaram atingidos por um veículo Jeep Renegade. Com o impacto, a moto foi arremessada para um poste de iluminação, enquanto as vítimas ao solo.

A criança teve fratura em uma das pernas, além de escoriações, e foi socorrida em estado grave por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motociclista também sofreu ferimentos e precisou ser socorrido.

A frente do veículo ficou bastante danificada e, devido o caso, a Polícia Militar de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência.

