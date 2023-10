Em uma semana, MS tem previsão de chuva, calor e frente fria

Aguentar as mudanças climáticas está cada vez mais difícil em Mato Grosso do Sul, e esta semana promete uma gangorra no tempo.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) há alerta amarelo de perigo potencial para tempestades no Estado, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O aviso vale para 31 municípios das regiões sul-fronteira e Dourados.

Além disso, há um alerta de vendaval, com ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Baixo risco de queda de galhos de árvores, com validade até às 20h de hoje.

Frente fria?

A tarde de quarta-feira ainda será quente no Estado, mas a meteorologia indica que o fim de semana será de chuva e possibilidade de passagem de frente fria. A mínima será de 16°C em algumas regiões.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que até quinta-feira há possibilidade de pancadas de chuva com a combinação de ar úmido e quente.

Podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades, com queda de granizo, em municípios das regiões sul, sudeste, leste e nordeste do Estado, resultado do avanço de cavados, o intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Inmet, em outubro o Centro-Oeste terá retorno gradual da chuva, com volumes inferiores a 160 mm.

