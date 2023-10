Quarta-feira promete chuva para MS, mas Capital fica de fora

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quarta-feira (4) indica possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul com destaque para as regiões sul, sudeste, leste e nordeste do Estado. Ainda, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Isso ocorre devido ao avanço de cavados, unido ao intenso fluxo de calor e umidade, o deslocamento de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica que devem favorecer a formação de nuvens no Estado.

De acordo com o Cemtec, em Campo Grande a mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. Em Dourados, as temperaturas variam entre 24°C e 38ºC. Em Anaurilândia, os termômetros marcam 25°C inicialmente e sobem até 37ºC. Iguatemi registra mínima de 21°C e máxima de 35°C. Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima atinge 32°C.

No Pantanal, região que deve atingir a maior temperatura no Estado, Corumbá terá mínima de 26°C e máxima de 39°C, enquanto Aquidauana terá variação entre 27°C e 39°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho inicia com 24°C e chega aos 38°C ao longo do dia. No norte, Coxim terá mínima de 26°C e a máxima de 38°C. Já no Bolsão, Três Lagoas terá 24°C pela manhã e 37°C de tarde.