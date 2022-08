Em madrugada fria, 31 pessoas em situação de rua

A nova frente fria chegou com força em todo Mato Grosso do Sul, na madrugada de hoje (10) a Capital registrou 8 °C. A chegada do frio vem acompanhada de preocupação, em especial a pessoa em situação de rua, as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Durante abordagens realizadas hoje, 61 pessoas foram atendidas, 31 aceitaram acolhimento, mas as outras 30 recusaram, também foram doados 53 cobertores.

Para auxiliar esse público a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) promove diariamente ações de abordagem, acolhimento e distribuição de cobertores pelas ruas de Campo Grande, contudo as ações nem sempre são bem recebidas e muitas pessoas recusam o acolhimento.

Entre os principais motivos da recusa do acolhimento está o vício em álcool e drogas, além disso, muitas pessoas não estão dispostas a cumprir as regras estabelecidas no centro de acolhimento, o que dificulta os atendimentos.

Para suprir a demanda da população e intensificar a busca ativa, as equipes da SAS realizam o monitoramento do clima e se dividem em turnos nos sete dias da semana com ações de abordagem, acolhimento e distribuição de cobertores pelas ruas de Campo Grande.

