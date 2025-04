Em cerimônia no Senado Federal, Urandir Fernandes de Oliveira é condecorado Comendador brasileiro

Em um concorrido evento realizado em Brasília (DF), Urandir Fernandes de Oliveira foi condecorado com a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, no grau de Comendador da Legião de Honra do Presidente JK. A honraria foi entregue durante cerimônia oficial no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, como parte das comemorações pelos 65 anos da fundação da capital federal.

A premiação é concedida pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, presidida pelo Comendador Regino Barros, com o apoio institucional do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, representada na ocasião pelo deputado federal Evair Vieira de Melo.

O título de Comendador é uma honraria — e não um cargo público com atribuições específicas — que reconhece cidadãos por relevantes serviços prestados à sociedade em áreas como cultura, justiça, ciência e política, entre outras.

A comenda concedida a Urandir Fernandes de Oliveira se justifica por suas décadas de atuação em benefício da comunidade, por meio de diversas frentes. Fundador do Ecossistema Dakila — um think tank composto por quase três dezenas de empresas, que gera milhares de empregos e atua principalmente nas áreas de pesquisa e inovação — Urandir tem promovido, desde 1999, o desenvolvimento do conhecimento de forma independente, sem vínculos governamentais ou partidários.

O Ecossistema Dakila atrai pessoas do mundo inteiro interessadas em explorar e divulgar saberes, sobretudo científicos, fora dos padrões convencionais. Um dos maiores destaques é a Dakila Pesquisas, entidade científica com quase 800 mil associados espalhados por diversas partes do mundo. Entre seus trabalhos mais notáveis estão a investigação sobre a cidade perdida de Ratanabá, localizada na Amazônia brasileira, e o remapeamento do lendário Caminho de Peabiru — rede de trilhas criada por povos pré-colombianos que interligava os oceanos Atlântico e Pacífico e que, segundo a entidade, possui ramificações até mesmo em regiões como o Caminho de Santiago de Compostela, na Europa.

Ao receber a honraria, Urandir fez um breve discurso no qual dividiu a conquista com todos os associados e colaboradores do Ecossistema Dakila. Ele destacou a essência e a estratégia da instituição: “Claro que nosso trabalho gera polêmicas, mas as críticas nos fazem crescer ainda mais e apresentar resultados positivos para a humanidade.”

Urandir também homenageou os povos indígenas, mencionando especificamente o cacique Álvaro Tukano, de São Miguel da Cachoeira, parceiro da Dakila Pesquisas.

Ao final de sua fala, o novo Comendador brasileiro compartilhou um ideal:

“O Brasil é feito de sonhos. O brasileiro é portador de sonhos. A humanidade vive de sonhos. A questão é: quantos desses sonhos são realizados? Existe um sonho coletivo — que todos os políticos e partidos se unissem, não em prol de suas siglas, mas em prol do Brasil. Esse é o verdadeiro sonho de todos os brasileiros”, concluiu.

