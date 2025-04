Tempestade deixa céu escuro e provoca chuvas em Campo Grande e outras cidades de MS

Campo Grande começou a quinta-feira (24) sob céu carregado e com registro de pancadas de chuva em vários bairros, em meio a um alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Capital de Mato Grosso do Sul está em alerta laranja, o que indica perigo potencial com possibilidade de ventos de até 100 km/h e chuvas que podem atingir 60 milímetros por hora.

Logo nas primeiras horas do dia, a chuva foi registrada em bairros como Vila Alba, Parati, Parque do Lageado, Vivendas do Bosque, Coophatrabalho, Vila Romana, Coophasul, Jardim Panorama, Vida Nova, Carandá Bosque, Seminário, além do Centro da cidade. A temperatura máxima prevista é de 26ºC, com sensação de frio ao longo do dia.

Segundo o Climatempo, são esperados até 20 milímetros de chuva somente nesta quinta-feira. Já o Inmet aponta que o volume pode ser ainda maior, dependendo da intensidade das pancadas ao longo do dia. O cenário é agravado pela possibilidade de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, segundo alerta da Defesa Civil.

Instabilidade atinge todo o Estado

O mau tempo não se limita à Capital. A instabilidade climática atinge outras 73 cidades sul-mato-grossenses, entre elas Dourados, Corumbá e Três Lagoas. A causa, segundo os meteorologistas, está no intenso transporte de calor e umidade, combinado com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre a Argentina e o Paraguai, além da passagem de cavados em médios níveis da atmosfera.

Em Dourados, a chuva leve também marcou o início da manhã, com temperaturas na casa dos 19ºC. A Embrapa Agropecuária Oeste registrou 12 milímetros de precipitação até as 8h15. O acumulado do mês já chega a 212 milímetros, o dobro da média histórica de abril, encerrando um longo período de chuvas abaixo da média.

Em outras cidades como Ivinhema e Rio Brilhante, também monitoradas pela Embrapa, houve precipitações mais moderadas nesta quinta-feira: 2,4 mm e 1,3 mm, respectivamente, com temperaturas próximas aos 20ºC.

A Defesa Civil orienta que, em caso de fortes ventos ou chuvas intensas, a população evite áreas abertas, árvores e estruturas metálicas. Em caso de emergência, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

O clima instável deve persistir nos próximos dias, com previsão de acumulados superiores a 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado.

Com informações do Inmet e Climatempo

