Pesquisa aponta vitória de Adriane Lopes com mais de 10% na frente

Amostragem ainda determina que 76,4% estão com votos definidos

Na primeira pesquisa do Instituto Ômega após o 1° turno das Eleições Municipais 2024, que já elegeu os vereadores para os próximos quatro anos, levantamento projeta agora o quadro do 2° turno para a Prefeitura de Campo Grande e mostra que Adriane Lopes estaria reeleita, caso eleição fosse agora.

Conforme a pesquisa de intenção de votos estimulada, feita nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2024, Adriane Lopes (PP), aparece à frente da adversária, Rose Modesto (União Brasil). A prefeita tem 48,30% das escolhas dos entrevistados, enquanto a ex-deputada federal tem 37,80%. Ainda no cenário sobre quem o eleitor irá escolher no dia 27 de outubro, 10,30% não sabem ou não responderam. Outros 3.60% responderam que devem votar em branco ou nulo.

Administração

A mesma pesquisa, fez um levantamento sobre como está sendo avaliada a gestão da prefeita Adriane Lopes, que assumiu como prefeita no lugar de Marquinhos Trad no segundo semestre de 2022. Para 60,10% dos entrevistados, a atuação está aprovada, apenas 31,70% responderam que reprovam sua gestão, enquanto, 8,20% não opinaram ou não souberam responder.

Definidos

Segundo os dados do Instituto Ômega, ao questionar se o voto do eleitor está definido ou se pode mudar até o dia das eleições, 76,40% informaram que sim, está definido. Apenas 12,90% afirmaram que podem mudar de ideia.

Os indecisos somam 10,10%. Outros 0,60% não sabem ou não opinaram. A pesquisa possui nível de confiança de 95% para uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos. Considerando a margem de erro, não há empate técnico entre Adriane e Rose, deixando a prefeita com uma distância confortável da concorrente. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° MS-06612/2024.

O quadro que traz Adriane Lopes na frente nas eleições, repete feito do 1° turno, onde a prefeita teve 31,67% dos votos, com 9.388 votos de diferença, para Rose Modesto que fechou com 29,56%.

Esta será a primeira vez que a Capital terá duas mulheres disputando o pleito municipal. E será a primeira vez que uma mulher será eleita. Adriane Lopes e Rose Modesto tiveram 140.913 e 131.525 votos, respectivamente.

Na data, Adriane Lopes, acompanhada da vice-prefeita Dr. Camilla, da senadora Tereza Cristina, o marido e os filhos foi ao TRE (Tribunal Regional Eleitora) para comemorar a ida para o segundo turno, disse que “dois anos é pouco tempo para fazer a diferença e governar”.

Na ocasião, a prefeita já havia adiantado que a senadora Tereza Cristina ficaria responsável por articular alianças, devido ao peso de seu nome, principalmente com a direita.

Apoios

Desde então, Adriane Lopes reforçou a candidatura com apoios do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), que esteve com Beto Pereira no primeiro turno, juntamente com declaração onde o ex-presidente Jair Bolsonato (PL) pede voto para Adriane. Outra figura importante a se aliar com a prefeita foi o vereador Carlos Augusto Borges ‘Carlão’, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.

Por Carol Chaves

