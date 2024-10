A contagem de votos das seções eleitorais de Campo Grande segue com a atual prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), na frente da disputa com 31,60% dos votos, com 55,72% das urnas apuradas até o momento. Em segundo, aparece Rose Modesto (União Brasil), com 29,65% dos votos.

A previsão da Justiça Eleitoral é que a apuração dos votos seja concluída em até 3 horas após o encerramento da votação, que foi até às 16h em MS.