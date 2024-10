Eleições 2024: MS teve 71 urnas eletrônicas com defeito

Durante as Eleições Municipais 2024 em Mato Grosso do Sul, 71 urnas eletrônicas apresentaram problemas em várias cidades do Estado, neste domingo (6), conforme boletim de urna divulgado às 16h. Em Campo Grande, 14 urnas apresentaram defeito como troca de bobina de papel e substituição.

De acordo com o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), os problemas são considerados normais no início da votação.

As trocas FORAM realizadas de maneira rápida dentro dos protocolos previstos. “A substituição das urnas é uma medida de segurança para garantir que a votação siga sem interrupções”, diz trecho da nota.