Dr. Gabriel é eleito prefeito de Corumbá

Dr. Gabriel (PSB) foi eleito prefeito de Corumbá nas Eleições Municipais 2024. Com 100% das urnas apuradas, o pessebista recebeu 28.394 votos (56,74%).

Em segundo lugar ficou Luiz Antonio Pardal, com 10.659 votos (21,30%), seguido de André Campos, com 5.944 votos (11,88%), e Delcídio Amaral, com 5.043 votos (10,08%).

Gabriel Alves de Oliveira é médico e iniciou sua vida política em 2016, após ser eleito vereador em Corumbá. Disputou o cargo de prefeito nas Eleições Municipais 2020, mas acabou em terceiro lugar. Em 2022, concorreu para deputado estadual mas não obteve votos suficientes e se tornou suplente.

