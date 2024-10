Dr. Cassiano Maia é eleito com folga o prefeito de Três Lagoas

Com 100% das urnas apuradas, Dr. Cassiano Maia (PSDB) foi eleito prefeito de Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, com 68,61% dos votos o que representa 38.076 eleitores.

Em segundo lugar está Dr. Ruy Costa (DC), com 16.027 votos (28,88%), seguido por Professor Vitor (PSTU), com 1.392 votos (2,51%).

Os vereadores eleitos são: Sargento Rodrigues (PP); Tonhão (PSDB); Silverado (PSDB); Marcus Bazé (PSDB); Mário Grespan (PSB); Davis Martinelli (MDB); Sirlene dos Santos (PSDB); Fernando Jurado (PP); Evalda Reis (MDB); Robson do Alinhamento (PP); Mi do Santa Luzia (PSB); Marco Silva (PP); Daniel da Farmácia (União Brasil); Professora Maria Diogo (PT); Professor Pedrinho JR (PSB).

