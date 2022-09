Eleição do Sindjor/MS ocorrerá na próxima semana

A eleição trienal do Sindjor/MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul) será realizada na próxima sexta-feira (23) e tem chapa única na concorrência. Jornalistas profissionais filiados à entidade há mais de três meses e em dia com o pagamento das mensalidades, podem participar do processo eleitoral para a escolha dos novos representantes da entidade.

A chapa “Resistir e Avançar II” é encabeçada por Walter Gonçalves, candidato à reeleição no cargo de presidência. Os demais candidatos são: Jaqueline Lopes (vice-presidente); Gerson Jara (secretário-geral); Denis Matos (diretor de finanças); Zana Zaidan (diretora de comunicação); Tereza Hilcar (diretora de eventos).

Em entrevista concedida ao jornal O Estado, o candidato à secretaria geral da entidade, Gerson Jara, ressalta as conquistas da gestão anterior. “A gente apoiou a reeleição do Walter, porque mesmo em uma situação atípica, como foi o caso da pandemia, ele representou bem a categoria’. Houve uma regularização administrativa-financeira do sindicato, frente à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho”, pontua Jara.

Gonçalves também ressaltou a credibilidade conquistada pelo sindicato frente a outras entidades sindicais, ao longo de seu mandato. “A gente fez parcerias com outras entidades, como é o caso dos Juristas pela Democracia. Além disso, durante a pandemia, realizamos todo o trabalho de monitoramento das redações. Cobrando das empresas o cumprimento das regras sanitárias”, salienta o candidato.

Em sua fala, o jornalista também destaca o papel crucial do sindicato na fiscalização das redações, no período pandêmico. “Em 2020, conseguimos a testagem de todos os colegas. Já em 2022, conseguimos a prioridade na fila da vacina, para todos os jornalistas em serviço”, pontua.

Propostas na nova gestão

Esse ano, o Sindjor/MS completa 40 anos de existência, em outubro deste ano. Clima que possibilita a criação de planos para o futuro do sindicalismo local. “Queremos ampliar a oferta de cursos e capacitações, para os jornalistas do estado. Além disso, queremos abranger o interior. Quem sabe, eleger representações locais, para atender a demanda o Interior”, aponta Jara.

A dupla também convoca a categoria a participar do sindicato de forma mais ativa, por meio da filiação e participação das assembleias e eventos. “Nós pretendemos voltar com os eventos artísticos e culturais. Queremos agregar novos filiados também.O sindicato só será forte se a categoria abraçar a ideia”.

Para votar, basta se dirigir à nova sede do Sindjor/MS, situada na Tv. Coronel Edgar de Gomes, 49, Jardim Bela Vista, nos horários de 9h às 11h e das 14h às 17h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: