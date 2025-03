Edição especial do Emprega CG com programação voltada ao público feminino acontece nesta sexta-feira (14)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove nesta sexta-feira (14), das 8h às 11h, uma edição especial do programa Emprega CG em celebração ao Mês da Mulher, com 500 vagas de emprego, oferecidas por 20 empresas, com prioridade para a contratação de mulheres. Além das vagas, haverá atividades para fortalecer o empreendedorismo feminino, focando na autonomia econômica e qualificação profissional.

A programação inclui a terceira edição da “Roda de Conversa com Mulheres Empreendedoras”, coordenada pela Funsat, para apoiar mulheres nos negócios com orientações práticas. Também serão realizadas palestras e oficinas gratuitas, em parceria com o Senai/MS, abordando desde elaboração de currículos até estratégias de divulgação de pequenos negócios nas redes sociais.

João Henrique Bezerra, diretor-presidente da Funsat, ressalta o compromisso do município em promover a inclusão e ampliar as oportunidades para as mulheres, garantindo mais acesso ao emprego, empreendedorismo e capacitação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram