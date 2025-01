Diversão e solidariedade: Festa das Crianças vai arrecadar alimentos para o projeto Fraternidade na Rua, de Campo Grande

Crianças de 2 a 12 anos podem participar das atividades e a entrada é um pacote de 5 quilos de arroz

Neste sábado, dia 1° de fevereiro, das 13h às 17h, será realizada a segunda edição da Festa das Crianças com o objetivo de unir diversão e solidariedade para crianças a partir de 2 anos (acompanhadas dos pais) até 12 anos. Na programação estão incluídas diferentes brincadeiras, além de cachorro-quente, pipoca, refrigerante e suco. Para participar, a entrada é a doação de um pacote de 5 quilos de arroz por pessoa Os alimentos serão doados para o projeto Fraternidade na Rua, polo Campo Grande – MS., em parceria com a Clínica da Alma, que faz um trabalho de acolhimento e tratamento para pessoas em situação de rua e/ou dependência química.

“Pelo sucesso do nosso evento no ano passado, resolvi disponibilizar novamente o espaço Yasmim para fazermos uma tarde com muita diversão e piquenique para arrecadarmos mais arroz para a Clínica da Alma, que faz um trabalho maravilhoso de acolher os nossos irmãos mais necessitados”, explica a empresária, Juliana Melgarejo Dalmati, proprietária do Yasmim Buffet e Eventos, onde será realizada a festa. Na primeira edição, em outubro do ano passado, foram arrecadados mais de 170 quilos de arroz.

O projeto Fraternidade na Rua, polo de Campo Grande – MS, tem um consumo diário de 60 quilos de arroz durante as refeições oferecidas aos acolhidos, que hoje são 228 entre homens, mulheres e crianças.

Para a comemoração, a expectativa é reunir 70 crianças por ordem de chegada. Quem não puder participar da festa e quiser colaborar com o projeto pode doar o valor de R$25. Mais informações pelo telefone: 67 99308-7024. O evento será na Avenida Presidente Café Filho, 1321, Vila Almeida.

Sobre o Projeto Fraternidade na Rua

O projeto atua de forma expansiva na criação, manutenção e ampliação de diversas frentes de trabalho na transformação de pessoas em situação de rua. No Brasil são cinco polos de trabalho: Campo Grande – MS, Belo Horizonte – MG, Uberlândia – MG, São Paulo – SP e Rio de Janeiro – RJ. Nos Estados Unidos, os trabalhos são feitos em oito cidades com distribuição de refeições, água, roupas, toalhas, cobertores e produtos de higiene pessoal.

