Dia do abraço: abraçar seu cachorro ativa os hormônios da felicidade

Dia do Abraço, 22 de maio, é a data perfeita para demonstrações de amor, como fazer carinho em cachorro, abraçar os pets e cobri-los de beijos. Esses hábitos são muito importantes para cultivar a confiança e o afeto, além de trazer diversos benefícios para os cães e os tutores.

Fazer carinho no cachorro é uma forma simples e eficaz de demonstrar amor, afeto e apreço pelo seu bichinho, no dia a dia. E não é só você que curte esse momento: para os animais, o contato físico é uma poderosa forma de comunicação, especialmente para as raças de cachorro mais carinhosas. Uma prova disso é o fato de que tantos pets deitam para receber carinho na barriga, assim que os tutores ou visitas chegam na casa: é dessa forma que eles demonstram segurança e confiança.

Diversos pesquisadores já observaram que o contato físico e a troca de afeto – tanto entre humanos quanto com os animais – podem ser muito importantes para aliviar a tensão e diminuir a pressão arterial acelerada. Um estudo, publicado em 2022, afirmou, inclusive, que os cachorros podem farejar estresse no suor e hálito dos tutores. Por isso, é comum ver pets que oferecem companhia e apoio emocional a pessoas se recuperando de cirurgias, de quadros depressivos ou de outras questões de saúde física e mental.

Adestramento positivo

Não importa quando é o dia do abraço, todo dia é dia de demonstrar para os pets o quanto eles são especiais. Uma prova da importância desse hábito é o seu papel no adestramento positivo para corrigir maus comportamentos com reforços e estímulos acolhedores – em vez de broncas, gritos ou repreensões negativas.

Por meio de recompensas, como abraços, beijos, carinhos e petiscos, o cachorro é ensinado a realizar truques e a obedecer comandos, de acordo com as orientações que são premiadas. Desta forma, o pet fica feliz com o afeto e o tutor consegue desempenhar um treinamento mais eficaz e amoroso.

Por Jornal O Estado do MS.

