Dia de finados terá passagem de ônibus por R$ 1,75 no Smart Card/Cartão Cidadão na capital

Neste Dia de finados, uma boa notícia para os usuários do transporte coletivo: quem possui o Smart Card/Cartão Cidadão terá um motivo a mais para aproveitar o feriado. No próximo dia 2 de novembro, os usuários deste sistema pagarão uma tarifa especial de apenas R$ 1,75, tornando mais acessível o deslocamento pela cidade.

A iniciativa visa beneficiar os passageiros que optam pelo Smart Card/Cartão Cidadão como forma de pagamento do transporte público. Essa tarifa promocional de Finados representa uma economia significativa para aqueles que desejam visitar os cemitérios, familiares ou amigos neste dia de homenagens e reflexão.

É importante destacar que a tarifa promocional é exclusiva para os usuários do Smart Card/Cartão Cidadão e não abrange o PegFácil. Portanto, para aproveitar esse desconto especial, é necessário utilizar o cartão apropriado para o transporte coletivo.

Além da tarifa reduzida, as autoridades estão comprometidas com a segurança e fluidez do trânsito na região dos cemitérios durante o feriado de Finados. Para garantir um deslocamento tranquilo e seguro, haverá um reforço na fiscalização, visando a ordem e a prevenção de incidentes.