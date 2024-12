Dr. Victor Rocha destaca a importância da educação em homenagem à professora Jusciane Rodrigues da Silva

Na noite desta quarta-feira (11), durante a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campo-Grandense, a professora Jusciane Rodrigues da Silva foi reconhecida por sua dedicação e contribuições à educação pública de Campo Grande.

Com sete anos de experiência na área, Jusciane é professora de Ciências na Escola Municipal Oneida Ramos e, em 2023, atuou como regente do 2º ano na Escola Arlene Marques. Seu trabalho se destaca por criar um ambiente acolhedor e interativo, que promove o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. “Acredito que a educação é uma ferramenta transformadora e continuarei me dedicando a criar experiências que favoreçam o crescimento integral das crianças”, afirmou a professora.

Durante a cerimônia, o vereador Dr. Victor Rocha, que integra a luta pela valorização dos servidores públicos e da educação em Campo Grande, destacou a importância da homenagem. “Reconhecer profissionais como a professora Jusciane é reforçar o papel essencial da educação na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. O compromisso dela com os alunos inspira a todos nós a continuarmos defendendo políticas públicas que fortaleçam o ensino e valorizem nossos professores.”

A Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campo-Grandense é concedida anualmente a educadores que se destacam por sua dedicação e impacto positivo na formação de crianças e jovens, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal com a educação de qualidade.