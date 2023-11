Homem atira contra mulher e criança de 10 anos em aldeia e acaba preso

Um indígena de 59 anos foi detido por lideranças da Aldeia Bororó, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, na noite de ontem (15), acusado de ter efetuado disparos de espingarda contra uma mulher de 41 anos e sua filha de 10.

Conforme o boletim de ocorrência, os tiros não acertaram as vítimas. Ao saber da situação, os líderes indígenas encaminharam o homem até a Polícia Militar para prestar esclarecimentos.

Em depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o acusado relatou que possuía uma pistola. No local, os policiais encontraram uma carabina de pressão 5.5 mm, com cano modificado para receber cartuchos de calibre 22.

