Descarte irregular de lixo e vandalismo na área central da cidade preocupam a prefeitura de Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande, através do Programa Reviva Campo Grande, recentemente plantou diversas árvores e plantas na região central da cidade, mas já está preocupada com o descarte irregular de lixo. Mesmo com diversas lixeiras que também foram instaladas por meio do Reviva, alguns cidadãos ainda insistem em jogar restos de comida, papéis e bitucas de cigarro nos canteiros das plantas e pelas ruas.

A consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei, comentou sobre a colaboração que a população precisa ter. “É essa parceria que vai fazer com que a gente consiga ver uma Campo Grande cada vez mais bonita”, afirmou Juliana.

A comerciante Vanja Michele, 38, possui uma lanchonete na Rua 26 de Agosto há três meses, e mora há sete anos no local. Ela conta que acompanhou as mudanças feitas na rua desde o início. “A calçada agora é padronizada e ficou muito bonita. Antes as pessoas tropeçavam aqui. A segurança melhorou bastante também com a instalação dessas lâmpadas de LED”, comentou a comerciante.

Para colaborar com a preservação do paisagismo, Vanja criou o hábito de regar as plantas em frente à lanchonete. “Quando você cuida da sua calçada, você valoriza a sua rua, a sua casa, o seu comércio. As pessoas gostam de estar numa rua bonita, com calçada arrumadinha”, explicou Vanja.

Vandalismo

A Rua 14 de Julho, requalificada há cerca de dois anos, sofre com as ações de vândalos que picharam lixeiras e pregaram cartazes em totens. Segundo a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), é proibido pichar, afixar cartazes, faixas placas ou tabuletas em muros, fachadas árvores ou outro tipo de mobiliário urbano, e a multa para quem desrespeitar a lei vai de R$2.727,50 a R$ 10.910,00. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156.

Programa Reviva Campo Grande

Financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Programa Reviva Campo Grande prevê uma requalificação da área central da cidade, e está prevista para ser totalmente entregue até agosto. A revitalização inclui 21km de vias, com recapeamento das ruas, paisagismo, construção/padronização de calçadas, instalação de iluminação de LED, drenagem e mobiliário urbano. Também será feita revitalização de mais 7km na Rua Rui Barbosa, para construção do Corredor de Transporte Coletivo.

Na área de paisagismo, foram plantadas 600 novas árvores, com diversas espécies como Aldrago, Araçá, Aroeira Pimenteira e Ipê Branco.

“O que estamos construindo é um lugar melhor para todos, um centro cada vez mais vivo, com garantia de acessibilidade universal, mobilidade e segurança. O que pedimos é a colaboração e o senso de pertencimento desse espaço, tão importante para a cidade”, reafirmou a coordenadora do Reviva, Catiana Sabadin.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.