Detran dobra a quantidade de vagas para exame prático na próxima segunda-feira

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue em busca de alternativas para possibilitar que os candidatos com processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) iniciados entre os anos de 2019 a 2022 concluam antes de expirar o prazo de 31 de dezembro do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

O remanejamento de rotas para o interior possibilitou a ampliação das vagas na segunda-feira (6). Serão abertas 200 vagas para agendamento dos CFCs no período matutino e outras 60 vagas no período vespertino, totalizando 260 vagas para exame de categoria B.

De acordo com a Divisão de Exames do Detran-MS, normalmente são disponibilizadas 60 vagas de manhã e outras 60 à tarde.

Para sexta-feira (10) também haverá ampliação de vagas de exame prático. “As rotas que chegarão do interior irão intensificar o atendimento em Campo Grande no período da tarde, o que proporcionará a liberação de 260 vagas de categoria B no período vespertino”, explica Lina Zeinab, chefe da Divisão de Exames.

Mutirões

Entre os dias 30 de outubro e 1° de novembro, o Detran-MS realizou o segundo mutirão de exames práticos em Campo Grande. Ao todo foram realizados 1.053 exames, 813 da categoria e 240 nas categorias A, C, D e E.

No primeiro mutirão foram abertas 865 vagas, com preenchimento de 90% das vagas. Já neste segundo mutirão, foram preenchidas 67% do total de 1570 vagas.

Na próxima semana, representantes dos Centros de Formação de Condutores irão se reunir com diretores do Detran-MS para alinhar as demandas e diminuir as vagas ociosas nos exames práticos do próximo mutirão.

