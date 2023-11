Ventos acima de 50km/h causa estragos em Paranaíba

Os ventos que ultrapassaram os 50 km/h, na tarde de ontem (03), assustaram os moradores de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. O forte vendaval derrubou árvores, placas solares e afetou a rede elétrica em diversos bairros do município.

Conforme informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão, foram registrados 4,8 milímetros de chuvas e ventos de 52 km/h.

Imagens dos estragos foram feitas pelos moradores e foram divulgadas nas redes sociais da Rádio Cultura FM.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura do município, mas não obteve resposta sobre os estragos realizados pelo vendaval de ontem.

