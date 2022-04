Suspeito de operação do Gaeco, delegado que seria empossado juiz no TJ tem nome excluído

O delegado afastado, Patrick Linares da Costa é um dos policiais civis (da ativa e aposentados) que estão sendo investigados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), por suspeita de cobrança de propina para devolução de veículos em poder da Polícia Civil em Ponta Porã e teve seu nome excluído da posse dos Juízes substitutos que acontecerá hoje (27), no Tribunal de Justiça da Capital.

A reportagem do site O Estado Online entrou em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça do MS que comunicou que os nomes que não estiverem na lista publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (27), não serão empossados. Não deram maiores esclarecimentos a respeito do delegado que aparecia como um dos novos juízes a ser empossado.

A Operação Codicia foi flagrada ontem (26), em Ponta Porã, na qual resultou no afastamento imediato de suas funções, assim como determinado o recolhimento das armas, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público. Também foram suspensas suas senhas e logins de acesso aos bancos de dados da polícia, férias e avaliação para fins de promoção e seu nome não consta mais na lista dos empossados no cargo de juiz.

Concurso que Patrick prestou em 2021 pelo Tribunal de Justiça do Estado.