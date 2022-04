Os Filhos de Campo Grande se apresentam hoje na Quarta Cultural da Feira Central

O sertanejo universitário do trio Os Filhos de Campo Grande vai ser destaque hoje (27), no projeto “Quarta Cultural” realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O projeto leva a diversidade musical do Estado à Feira Central de Campo Grande, um dos principais pontos turísticos da Capital.

Na estrada desde 1997, o trio sertanejo Os Filhos de Campo Grande é considerado como o precursor do movimento Sertanejo Universitário, que surgiu nos bares de Campo Grande (MS), no início dos anos 2000.

Desde o início da carreira, os jovens músicos e universitários Hemerson (Medicina Veterinária), Jorjão (Medicina Veterinária) e Rafael (Jornalismo) costumavam alegrar as festas das turmas das faculdades com uma forma mais animada de tocar as tradicionais canções sertanejas. Aquele jeito inovador caiu na graça dos estudantes.

No ano 2000, o trio captou de forma amadora, um dos shows realizados na Chopperia do Rádio Clube, o point mais agitado da capital sul-mato-grossense. O trabalho se espalhou pelo interior do Paraná e São Paulo, graças aos próprios universitários que voltavam aos seus Estados de origem e mostravam a gravação para amigos e familiares.

Com a repercussão do trabalho, o trio manteve a proposta com o novo estilo de tocar, agradando o público emergente sertanejo, que deixava a vida do interior para estudar na Capital. No repertório dos shows, sempre houve espaço para músicas de outros estilos como rock, reggae, pop e até anos 60 – mas tudo, com criativas versões musicais em roupagem sertaneja.

Quem for ao show desta quarta, na Feira Central, vai poder conferir os maiores sucessos do trio e também a apresentação de Robertinho Meneses.

O projeto Quarta Cultural acontece todas as semanas até o fim do ano na Esplanada Ferroviária, sempre a partir das 19h.