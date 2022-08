Delasnieve Daspet é eleita como nova sócia titular da associação de escritores PEN Clube

Delasnieve Daspet foi eleita por dois corpos de jurados, nesta quinta-feira (4), para ser sócia titular da associação de escritores PEN Clube Internacional, organização empenhada na defesa da liberdade de expressão e no direitos e valores humanistas.

Em nota, o presidente do PEN Clube Brasil, Ricardo Albin, saldou as boas-vindas para Delasnieve. “Tenho o grato prazer de lhe comunicar sua eleição para integrar nosso Clube Internacional como sócia titular. Seu nome foi aclamado por dois corpos de jurados, o primeiro pela Comissão de Seleção Prévia integrado por três sócios, que tive a honra de presidir, e o segundo via e-mail por todos os sócios titulares em Assembleia Geral, infelizmente não presencial pela pandemia.”

“Desse modo, é com a maior satisfação que declaro eleita a partir do recebimento desta, com todos os direitos e deveres que esta nomeação majoritária sintetiza. Logo que possível a posse forma se dará dentro de sua conveniência na nossa sede da Praia do Flamengo, quando você será solicitada a falar publicamente para seus novos companheiros, bem como escolher um deles para recebê-la em nome da diretoria e dos demais sócios.”

“O seu diploma de titulação e posse lhe será então entregue. Na sequência desta comunicação, após acusar recebimentos deste Ofício, a prezada amiga receberá de nossa secretária, Núbia Nunes, todas as informações regulamentares de seus direitos e deveres para com o PEN Clube Internacional, filial Brasil. Receba mais uma vez os parabéns de toda diretoria e de todos seus votantes com o abraço fraternal de Ricardo Albin.”