Sonic? Ouriço é encontrado em banheiro de alojamento militar

A Polícia Militar Ambiental de Dourados, município que fica a 228 quilômetros de Campo Grande, foi acionada ontem (3) para capturar um animal silvestre da espécie ouriço-cacheiro, encontrado no banheiro de um dos alojamentos do quartel do Exército da cidade.

Segundo informações, os militares avistaram o animal e acionaram a PMA que, utilizando um cambão, realizou a captura do animal, o colocando em uma caixa de contenção.

Os agentes observaram que o animal se encontrava sem ferimentos e aparentava estar em estado de saúde normal, sendo realizada a soltura do animal em seu habitat natural, distante da cidade.

A PMA alerta que os espinhos lançados por ouriços são um mecanismo de defesa e não são venenosos. Eles só os lançam se sentirem atacados.

