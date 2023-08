Defensoria inaugura sede para Núcleo de Atenção à Saúde e Sistema Penitenciário

De forma inédita, edital para o primeiro concurso público deve ser lançado em até 30 dias

Atendendo à demanda crescente na área da saúde e de assistência criminal e, aproximando a população do Judiciário, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul inaugurou, nesta quinta-feira (10), o novo prédio da Administração Superior, localizado na rua Barão de Melgaço, em Campo Grande. O espaço foi projetado para garantir acessibilidade e abrigar as demandas da esfera criminal e de saúde.

Composta por quatorze gabinetes e três cartórios, a unidade promete trazer agilidade e celeridade nas demandas da população de Campo Grande, a partir da próxima segunda-feira (14). O novo prédio abrigará importantes unidades da Defensoria Pública, incluindo o Nuspen (Núcleo do Sistema Penitenciário), que anteriormente funcionava ao lado do Fórum, e o NAS (Núcleo de Atenção à Saúde), que até então estava localizado na rua Antônio Maria Coelho.

Para o jornal O Estado, o defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Pedro Paulo Gasparini, destacou que a intenção é proporcionar o melhor atendimento à população vulnerável do Estado.

“Esta unidade é equipada com computadores, com internet e, mais do que isso, com a facilidade de acesso e deslocamento dentro da nossa unidade. Aqui, nós temos dois grandes guichês de atendimento para a população, que necessita do atendimento de saúde e separando também a população que necessita do atendimento do sistema prisional. Só este ano, nós já registramos, na parte de saúde, mais de oito mil atendimentos e na parte do sistema prisional mais de dezessete mil atendimentos”, esclareceu.

Consciente da demanda diária e da necessidade de oferecer um melhor atendimento no setor de saúde, a defensora do Núcleo da Saúde, Eni Maria Sezerino Diniz, pontuou que cada espaço da nova unidade foi projetado com carinho e levando em conta as especificidades que a população precisa.

“O assistido da saúde, além da extrema vulnerabilidade que assistidos da defensoria são voltados, eles têm uma característica a mais, são frágeis, são doentes, emocional, fisicamente, psiquicamente. Esta fragilidade do assistido tem que ser contemplada para muito além da sua vulnerabilidade. Então, quando eu me deparei com aquelas salas separadinhas, com um gabinete aqui, o assessor ali, eu falei: vamos tirar essas paredes. Vamos abrir essas portas, vamos trazer as salas de atendimento para a próxima entrada. Tudo isso, pois precisamos contemplar a mobilidade dos nossos assistidos. Nós atendemos idosos, cadeirantes, pessoas com grandes dificuldades e que precisam de uma mobilidade diferenciada”, revelou.

Além disso, o defensor público coordenador, Cahuê Duarte, do Nuspen (Núcleo do Sistema Penitenciário), contou que a nova sede também servirá como espaço para orientação jurídica, psicológica e assistencial às famílias, de modo a oferecer ferramentas para enfrentar os desafios que essa jornada apresenta.

“Como defensores públicos estamos plenamente cientes dos desafios que os encarcerados e seus familiares enfrentam, quando são envolvidos pelo sistema de Justiça criminal. A inauguração dessa nova sede é mais do que a abertura das portas físicas. É a abertura de novos horizontes, de compreensão e solidariedade. Sabemos que as famílias que estão privadas de liberdade enfrentam dificuldades emocionais, econômicas e sociais, que muitas vezes são negligenciadas. Com este espaço, buscamos oferecer um lugar de apoio, informação e diálogo, reconhecendo a importância das relações familiares na reinserção do indivíduo à sociedade”, frisou.

Por fim, para o coordenador Kedney Graico Araújo, da Raesp (Rede de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional), a nova unidade representa união de esforços em oferecer um trabalho mais humano e assistência para os egressos e seus familiares.

“Um espaço como esse, para nós, representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, é de extrema felicidade. Vemos, nesses espaços de atendimento e acolhimento, a proximidade da defensoria pública do Estado com os órgãos, com os movimentos sociais, com as instituições não governamentais, e tudo isso tem se feito cada dia mais presente e o nosso trabalho tem sido conjunto”, comemorou.

Cabe lembrar que a nova unidade começará a funcionar a partir da próxima segunda- -feira (14), no novo endereço.

