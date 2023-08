Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries

21/03 a 20/04

Ótima manhã para encontrar os amigos, botar o papo em dia e até fazer uma viagem rápida ou passeio. No trabalho, raciocínio rápido e boas ideias ajudam a dar conta das tarefas logo cedo. À tarde, porém, podem pintar muitos imprevistos e a impaciência tem tudo para crescer. Cuidado para não se envolver em briga nas redes sociais nem transformar um mal entendido em algo mais sério. Escolher bem as palavras também será importante no serviço, já que perda de informação não estão descartados. Ainda bem que o astral melhora à noite, embora a paquera fique meio parada. A dois, fuja de assunto espinhoso e aposte em um programa com a família para blindar o romance.

Touro

de 21/4 a 20/5

Sextou e sua habilidade para lidar com dinheiro segue em destaque, Touro. Mas se está pensando em fazer algumas compras, procurar ofertas e promoções na internet ou emprestar uma grana para alguém, aproveite a manhã, quando as energias serão mais favoráveis para o seu bolso.É que o astral não será dos melhores à tarde e há risco real, oficial de ter um baita prejuízo se não agir com cuidado. Ainda bem que a Lua entra em Câncer à noite e deixa o clima mais descontraído. As melhores novidades ficam reservadas para a paquera, que promete muito fervo e coração acelerado. Já com o mozão, o astral mais leve será perfeito para começar o final de semana com o pé direito!

Gêmeos

21/05 a 20/06

Esta sexta começa com a corda toda e você vai dar um show de comunicação, meu cristalzinho. Aproveite a manhã para fazer contatos e encaminhar o serviço, porque o astral pode ficar mais pesado à tarde e há risco de briga ou desentendimento com alguém no trabalho. Colega ou chefe mais velho ou conservador também pode irritar seus nervos, mas evite se envolver em polêmicas. Também vale a pena pensar duas vezes antes de apontar os erros dos outros ou cobrar demais do seu próprio desempenho. Se está de olho em um contatinho, saiba que suas chances de sucesso são maiores pela manhã. Você e o mozão seguem se entendendo numa boa, mas pegue leve no ciúme.

Câncer

de 21/6 a 21/7

Talvez você comece a sexta com a sua energia em baixa, mas tudo indica que pode ter boas novas envolvendo dinheiro! Preste atenção à sua intuição para descobrir boas oportunidades de engordar o bolso, tá? Por outro lado, a tarde pede cautela redobrada nos estudos ou no trabalho, especialmente se tiver que viajar! Confira se está tudo certo e se não esqueceu nada importante antes de encerrar o expediente, porque há risco de deixar algo inacabado ou de perder um prazo por pura distração. À noite, a Lua se muda para o seu signo e promete aumentar as chances de se dar bem na conquista. O romance também ganha um ânimo extra e o final de semana começa a mil por hora!

Leão

de 22/7 a 22/8

Sextou, meu bem, e você pode sonhar com passeios, reunião com os amigos, festas… Mas o trabalho pede mais atenção e muito foco para fechar a semana com chave de ouro. Pode colocar um sonho antigo em prática, finalmente, mas as chances serão mais promissoras logo cedo. É que, à tarde, podem surgir atritos e as suas ideias talvez não se mostrem tão realistas como estava pensando. Se uma amizade andava abalada, pode até chegar ao fim caso não segure o seu temperamento. Embora a Lua passe a infernizar seu astral à noite, você pode se sair bem na paquera se ouvir sua intuição. Se tem compromisso, as chance de se divertir aumentam em um programa caseiro e sossegado.

Virgem

de 23/8 a 22/9

O dia começa com muito foco para correr atrás das suas metas, já que sua ambição segue em alta. Embora esteja mais preocupado com a imagem que passa aos outros, Virgem, saiba que nem sempre é preciso estar debaixo dos holofotes para se destacar. Agir nos bastidores, com uma meta bem definida, pode trazer ótimos resultados lá na frente. Pena que, à tarde, o astral muda e briga ou malentendidos com alguém querido ou do trabalho não estão descartados. Melhor segurar a língua pra não se arrepender depois. Ainda bem que a Lua se muda para Câncer à noite e o astral fica mais descontraído, sinal de que a paquera e o romance podem trazer ótimas surpresas!

Libra

de 23/9 a 22/10

Hoje, sua habilidade para intagir com os outros ganha destaque, especialmente com pessoas de fora. A curiosidade também cresce e pode aprender com a troca de experiências, seja no trabalho ou na vida pessoal. Mas talvez fique complicado manter a atenção focada nas tarefas à tarde, por isso, adiante o que for possível e evite perder tempo. Também vale cuidar melhor da saúde e evitar excessos, inclusive para não se sobrecarregar ouça os avisos que o seu corpo manda! A entrada da Lua em Câncer, à noite, envia ótimas energias para se aproximar de um crush mais popular. A relação tem tudo para ficar mais sólida se já tem compromisso.

Escorpião

de 23/10 a 21/11

A manhã será mais agitada e você pode aproveitar as vibes positivas para se desapegar do que não tem mais sentido para você, inclusive de pessoas ou objetos. Confie em seus instintos e preste atenção a uma boa oportunidade de trabalho trocar de área, por exemplo, pode ser o que faltava para conquistar o sucesso. Mas o céu fica carregado à tarde e pode pintar briga com o mozão se não recuar em algumas coisas. Cuidado para não exagerar e transformar algo bobo em uma crise. A Lua se muda para Câncer à noite e traz um clima mais descontraído, perfeito para fazer as pazes e sair da rotina com quem ama. A paquera também pode surpreender e nem a distância vai atrapalhar!

Sagitário

de 22/11 a 21/12

Os relacionamentos seguem em alta nesta manhã e você pode explorar essas vibes positivas no trabalho, ampliando contatos e melhorando a interação com os colegas. As tarefas que precisam da colaboração de alguém também devem se desenrolar sem problemas, mas é melhor agilizar isso porque o astral fica mais pesado à tarde, Sagita. Depois do almoço, talvez não seja a melhor ideia fazer críticas ou remexer o passado, trazendo à tona velhas mágoas e brigas. Isso vale especialmente no romance e no contato com a família, bebê! Ainda bem que as coisas melhoram à noite e você vai dar um show de sensualidade, seja na conquista ou na intimidade com quem ama.

Capricórnio

de 22/12 a 20/1

Sextou, Caprica, mas o seu foco vai se voltar para assuntos do dia a dia ou de trabalhos logo cedo. A saúde também precisa de mais atenção e algumas mudanças ou ajustes na rotina virão a calhar. Se precisa resolver alguma coisa importante, aproveite a manhã para colocar as mãos na massa. À tarde, há risco de perder informação importante ou enfrentar problemas com a comunicação. Evite se distrair com qualquer coisinha e faça um esforço para não deixar nada pendente antes de encerrar o dia. À noite, a Lua entra em Câncer e promete as melhores vibes para quem tem compromisso! Mas talvez a paquera não ande tão animada quanto estava sonhando.

Aquário

de 21/1 a 19/2

Você começa o dia esbanjando carisma, meu cristalzinho, e vai se entender com os outros às mil maravilhas logo cedo. Se direcionar essas qualidades para o trabalho, pode dar um show de criatividade e apresentar ideias interessantes, surpreendendo os colegas. Pena que as coisas mudam à tarde e as finanças vão exigir um cuidado extra, especialmente na hora de fazer compras ou de programar os momentos de lazer para o final de semana. Se exagerar nas compras, vejo aqui uma chuva de boletos lá na frente! A conquista promete novidades logo cedo, mas as coisas podem se arrastar mais tarde. Dê um chega pra lá no cansaço e não deixe a rotina incomodar os momentos a dois.

Peixes

de 20/2 a 20/3

O seu jeito prático no trabalho pode surpreender nesta sexta, Peixes, sinal de que será possível adiantar aquelas tarefas rotineiras que vinha adiando. Depois do trabalho, a vontade de tirar um tempo pra relaxar, curtir o seu canto e matar a saudade dos familiares tem tudo para crescer, mas também há risco de atritos em casa. Manter a calma é a melhor pedida para evitar climão, por mais que você sinta que está com a razão, tá? Inspire, respire e não pire! E com a Lua brilhando em seu paraíso astral à noite, tudo deve se ajeitar antes do que imagina! Você vai dar um show na paquera e não será difícil encantar um contatinho. Programinha romântico com o mozão também vai bem.