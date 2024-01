De pichação à falta de luz, usuários denunciam condições insalubres nos banheiros de terminais de ônibus na Capital

Em Campo Grande, os banheiros dos terminais de ônibus se tornaram um problema crônico, deixando os usuários do transporte público descontentes e muitas vezes sem opções viáveis. Conhecidos pela má fama de insalubridade, apenas corajosos em extrema necessidades optam por usar os sanitários. Em uma análise unânime, os relatos apontam para instalações pichadas, destruídas, sem papel higiênico, sujas e negligenciadas, sem passarem por qualquer tipo de limpeza por dias a fio.

O estudante Lucas Artur compartilhou suas experiências nos banheiros dos terminais Bandeirantes e Morenão, descrevendo ambientes insalubres. Segundo ele, a situação é deplorável, com paredes rabiscadas, falta de iluminação, ausência de sabão e, muitas vezes, torneiras sem água. Ele enfatiza que a experiência de suprir necessidades fisiológicas nesses locais é nada agradável.

“Os banheiros são terríveis. É muito ruim. No Bandeirantes e no Aero Ranchos, os banheiros estão cheios de rabiscos nas paredes. No Bandeirante, não há luz, não há sabão, e muitas vezes não há água na torneira. E quando funciona, sai mais água no chão do que dentro do vaso, é horrível.” – Conta Lucas.

A professora de educação inclusiva, Aparecida Ferreira, compartilhou suas desagradáveis experiências em um dos banheiros do terminal Aero Rancho.

“Saí atrasada de casa e usei o banheiro feminino do Terminal Aero Rancho que estava em péssimas condições. Sujo, sem papel higiênico, malcheiroso, sem luz e a descarga estava quebrada. Não tem como sentar no vazo sanitário, pois já vi a equipe de limpeza lavando o pano de chão nos bebedouros do terminal, então você não sabe de que maneira esses vasos são limpos.” – Relata a professora.

O Estudante de Jornalismo Gabriel Gill, afirma que frequenta os terminais Aero Rancho, General Osório, Morenão e tenta ao máximo evitar usar os banheiros. No Terminal Morenão, o banheiro masculino não havia presença de água, luz papel higiênico e grande quantidade de pichações na parede.

“Em sua maioria estão sujos e muito fedidos. São horríveis e sem manutenção alguma. Fui algumas vezes e nunca encontrei papel ou água para lavar as mãos. Evito ao máximo.” – Detalha Gabriel.

Diante dessas condições, a equipe do Jornal O Estado Online entrou em contato com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) em busca de esclarecimentos. Segundo Janine de Lima Bruno, diretor presidente da Agetran, manutenções são realizadas nos banheiros dos terminais, mas a depredação e furtos frequentes dificultam a manutenção adequada.

A Agetran explicou que a fiscalização é realizada pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, com rondas ostensivas em alguns terminais, como Moreninhas, Guaircurus, Júlio Castilho e Bandeirantes. No entanto, a agência destaca que, mesmo com equipes de manutenção diária, furtos e depredações ocorrem assim que as equipes deixam os locais.

A situação dos banheiros nos terminais de ônibus em Campo Grande destaca a necessidade urgente de medidas eficazes para garantir instalações adequadas e higiênicas para os usuários do transporte público na cidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: