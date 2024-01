Morre criança de 11 atropelada por ônibus em Corumbá

Morreu por volta das 22h de ontem (10) a menina de 11 que foi atropelada por um ônibus da viação Andorinha, no conjunto Flamboyant, parte alta da cidade de Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande. Ela ainda chegou a ser transferida para a Santa Casa, mas não resistiu.

O acidente aconteceu na segunda-feira (8), por volta das 18h30, na Rua Sete de Setembro. A empresa fornecia o veículo para prestar serviços a uma mineradora do município. Segundo a empresa, o ônibus seguia na pista quando, repentinamente, a criança teria invadido a pista. O motorista alega que chegou a frear, mas uma das meninas, de 11 anos, caiu e teve a perna atingida pela roda traseira. Além disso, há informações de que a bicicleta estava sem freio, mas a polícia ainda irá investigar.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, a menina foi levada por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós e depois transferida para o pronto-socorro municipal. Ela teve fratura exposta no fêmur e tíbia da perna esquerda, luxação no braço.

Devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida para a Santa Casa, onde passou por cirurgias ortopédicas, na mesma noite do acidente. Na terça-feira (9), foi realizado novo procedimento cirúrgico para estancar sangue no abdômen.

A menina estava internada no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa e seria transferida para Campo Grande, assim que estabilizasse, mas o quadro de saúde piorou e ela não resistiu. O corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para necropsia.

O velório será na Capela Anjo da Paz, na rua Major Gama esquina com a Dom Aquino, mas ainda sem horário de início. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e o caso agora está registrado como morte a esclarecer.