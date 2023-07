De novo? Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 37 milhões

A mega-sena sorteia nesta quinta-feira (29) um novo prêmio de aproximadamente R$ 37 milhões. No último sorteio, realizado na terça-feira (27), ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou. As dezenas sorteadas foram 05 – 11 – 26 – 35 – 46 – 54.

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Férias, que tem ainda um concurso no sábado (1º). Conforme calendário da Caixa, ainda este ano haverá quatro Mega-semanas, sendo que a próxima será a Mega-semana dos Pais.