Curso de Português para migrantes internacionais abre inscrições em Campo Grande e Nova Andradina

O estado de Mato Grosso do Sul está oferecendo uma oportunidade única para migrantes internacionais, refugiados e apátridas se integrarem melhor à sociedade local. O programa “UEMS Acolhe” está com inscrições abertas para o curso de português como parte de suas iniciativas de acolhimento e integração. O curso oferece 40 vagas em cada uma das cidades de Campo Grande e Nova Andradina e promete ser uma valiosa oportunidade para aprender a língua e se adaptar ao cotidiano brasileiro.

Inscrições para o Curso

As inscrições para o curso de português para migrantes internacionais estão abertas até domingo, dia 3 de setembro de 2023. As aulas terão início ainda neste segundo semestre e serão realizadas de setembro a novembro, com duração de 10 semanas e uma carga-horária de 60 horas. As aulas serão presenciais, proporcionando um ambiente de aprendizado imersivo.

Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem acessar o formulário de inscrição disponível no link [https://forms.gle/jFbQyPrds9YbdNBf7 . É uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades em português e se sentirem mais confortáveis em situações cotidianas, como fazer compras, procurar emprego e buscar atendimento médico.

Integração e Acolhimento Linguístico

O “Curso de Português para Migrantes Internacionais” é uma iniciativa do programa institucional UEMS Acolhe, vinculado à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC). Este programa tem como objetivo principal promover o acolhimento linguístico, humanitário e educacional dos migrantes internacionais, tornando a transição para a vida no Brasil mais suave e eficaz.

Uma característica diferenciada do curso é a abordagem baseada em temas, permitindo que os alunos aprendam o português dentro de contextos cotidianos. Isso significa que os participantes poderão praticar a língua em situações do dia a dia, tornando o processo de aprendizado mais prático e relevante.

Polos de Ensino em Campo Grande e Nova Andradina

As aulas do curso serão ministradas em diversos polos, distribuídos em Campo Grande e Nova Andradina. Abaixo, você encontra informações sobre os locais e horários em cada cidade:

Campo Grande

1. Polo Metodista: Aulas às quartas-feiras, das 14h às 16h30. Local: Igreja Metodista Central, Rua Dom Aquino, 739, Bairro Amambai.

2. Polo Ashabra (Associação Haiti-Brasil): Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h30. Local: Comunidade Divino Espírito Santo – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Rua Coleta Ana de Góis, 46, Bairro Rita Vieira.

3. Polo Guanandi: Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h30. Local: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Avenida Marechal Deodoro, 1735, Bairro Guanandi.

4. Polo Coarc: Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h30. Local: Rua Visconde de Taunay, 345, Bairro Amambai.

5. Polo UEMS: Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h30. Local: Avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4.155, Bairro Santo Amaro.

Nova Andradina:

6. Polo UEMS: Aulas às terças-feiras, das 9h às 11h30. Local: Unidade Universitária da UEMS – Rua Walter Hubacher, 138 – Centro.

Esta é uma oportunidade imperdível para migrantes internacionais que desejam se integrar à sociedade brasileira e adquirir as habilidades linguísticas necessárias para uma vida mais plena e produtiva no Brasil. Aproveite esta chance de aprender português em um ambiente acolhedor e diversificado.

Para mais informações sobre o curso e inscrições, acesse o link de inscrição [aqui](https://forms.gle/jFbQyPrds9YbdNBf7.

Com informações da UEMS e do Governo de MS