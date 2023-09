Brasil bate recorde de doadores de órgãos no primeiro semestre do ano

O Brasil alcançou um marco significativo na área de transplantes de órgãos, registrando um recorde no número de doadores efetivos e transplantes realizados no primeiro semestre de 2023. De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), mais de 1,9 mil doadores efetivos possibilitaram a realização de mais de 4,3 mil transplantes entre janeiro e junho, representando um aumento de 16% em comparação com o mesmo período de 2022.

Esses números surpreendentes também coincidiram com um aumento no registro de mais de 6,7 mil potenciais doadores nos primeiros seis meses deste ano, indicando um crescente apoio à causa da doação de órgãos no país.

A coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, destacou a notável recuperação do SNT após o impacto causado pela pandemia de Covid-19. Ela ressaltou que os resultados do primeiro semestre de 2023 demonstram um desempenho excepcional no que diz respeito às doações e transplantes de órgãos sólidos e córneas, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população.

As taxas de notificação de potenciais doadores (67,5 por milhão de população) e de doação (19 por milhão de população) registraram um aumento significativo no primeiro semestre de 2023, destacando o avanço contínuo da conscientização sobre a importância da doação de órgãos.

Daniela Salomão enfatizou a contribuição fundamental dos profissionais de saúde envolvidos no processo de doação e transplante, assim como a importância das famílias doadoras, que desempenham um papel crucial no apoio ao Sistema Nacional de Transplantes na missão de salvar vidas.

O aumento nos transplantes abrangeu várias modalidades, incluindo um aumento de 30% nos transplantes de pâncreas, 20% nos transplantes renais, 16% nos transplantes de coração e 9% nos transplantes de fígado. Além disso, os transplantes de córneas aumentaram 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um total de 7.810 procedimentos realizados.

Os transplantes de células-tronco hematopoéticas (medula óssea) também experimentaram um aumento de 6%, com 1.838 procedimentos realizados durante o primeiro semestre de 2023.

A quantidade de transplantes realizados no primeiro semestre de 2023 incluiu 2,9 mil transplantes de rim, 1,1 mil de fígado, 206 de coração, 47 de pâncreas e rim, 37 de pulmão, 13 de pâncreas e 1 multivisceral.

O Sistema Nacional de Transplantes, cuja função de órgão central é exercida pelo Ministério da Saúde, desempenha um papel crucial na regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país. O objetivo é desenvolver o processo de doação, captação e distribuição de órgãos, tecidos e células-tronco hematopoéticas para fins terapêuticos.

É importante destacar que a lista para transplantes é única e se aplica tanto aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto aos da rede privada, garantindo a igualdade de acesso a esse tratamento vital.

Com informações de Nathan Victor – Ministério da Saúde