Cursinho UFMS oferece aulas a alunos de escolas públicas e particulares

As inscrições para o Cursinho UFMS 2023, um projeto de extensão que visa fornecer aulas e apoio didático para jovens que concluíram ou estão matriculados no Ensino Médio em escolas públicas e privadas do Mato Grosso do Sul, serão abertas a partir de 20 de março. No total, serão oferecidas 440 vagas em todos os câmpus disponíveis.

Conforme afirmado pela diretora de Popularização da Ciência da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Lia Raquel Toledo Brambilla Gasques, o cursinho tem como objetivo principal capacitar os estudantes para os exames do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), Vestibular UFMS e também para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“O Cursinho UFMS possui um papel importante de trazer a cidadania para uma juventude que volta a ver a Universidade como um sonho distante. E essa iniciativa é fundamental nesse novo período para uma disputa real do espaço acadêmico”, destaca.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de abril, no formato híbrido, em todas as áreas do conhecimento: ciências da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação. O ensino presencial será realizado nas terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, e as atividades nos demais dias serão desenvolvidas de forma síncrona, das 19h às 22h, por meio de plataformas digitais.

Os alunos inscritos terão a oportunidade de utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFMS para acessar as aulas gravadas e o material didático, além de poderem participar de aulas especiais, simulados e encontros de monitoria.

Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

