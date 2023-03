Nível do Rio Aquidauana chega a 7,16 m após chuvas

O nível do Rio Aquidauana está em 7,16 metros, como resultado das chuvas que caíram nos últimos dias na região. A conferência foi feita pela equipe de O Pantaneiro, na manhã desta quinta-feira, dia 16.

Para esta quinta-feira a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo) prevê temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C.

As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste do Estado. Nessas regiões, a mínima fica entre 21°C e 23°C e as máximas alcançam 31°C. As menores são previstas para as regiões central e sul. Na Capital, os termômetros devem marcar de 21°C a 26°C. No Bolsão e no leste do Estado, as temperaturas podem atingir 28°C.

