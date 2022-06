Cura: Devotos emocionam com atos de dedicação e fé a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Logo na calçada, antes de entrar pelo portão lateral da Igreja do Perpétuo Socorro, o perfume de rosas brancas era tão perceptível quanto uma brisa suave que anunciava a fé. Ela, que olha por todos, hoje estava ali também cuidando como mãe zelosa de seus filhos. Estivemos na manhã de hoje (27) na Santa Missa das 9hs da Peregrinação dos Devotos para registrarmos uma das missas que fazem parte da programação da V Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.

Já no interior da igreja, logo no início da missa o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi levado até o altar rodeada de rosas e com muita emoção pelos devotos encarregados dessa missão. Era visível em suas expressões e olhares cheios de lágrimas, a alegria e também a sensação de honra por estarem fazendo parte desse momento tão importante.

Ao ficar diante do ícone original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a emoção e a sensação de amor pleno era como a mesma brisa que anunciou a fé logo na chegada da reportagem. Porém, desta vez as lágrimas vinham junto enquanto se buscava algum fiel para nos contar sua história. Naquele momento, impossível achar apenas um.

Conversamos com o reitor do Santuário, Pe. Reginaldo Padilha, sobre a data tão especial para a Igreja pois, em 2022 é celebrado o centenário da novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. “Hoje é uma data muito especial para nós. Estamos em festa, tempo de graça, de benção. É um momento de estarmos juntos celebrando com carinho a Padroeira de Mato Grosso do Sul. Nossa programação vai até o próximo dia 3 de junho, iniciando com uma carreata”, explica.

Impossível ver cenas de devotos agradecendo a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sem se emocionar. Devotas no final da missa seguindo pela igreja de joelhos agradecendo a Padroeira. E entre tantas histórias, vemos a do jornalista Paulo Yafusso que foi curado após ficar 11 dias entubado em razão da Covid-19. “A gente aprende a compartilhar aquilo que Nossa Senhora nos deu, (emocionado Paulo conta entre lágrimas), que nós temos gratidão a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, diz.

Ícone – O Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segundo a tradição, surgiu na Ilha de Creta entre os séculos 13 e 17 e representa a Virgem da Paixão com o Menino Jesus nos braços. O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro destaca o significado da Paixão de Jesus e da intercessão da Mãe de Deus em favor da humanidade.

