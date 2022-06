Filha de pastor do MEC que comprou carro recebeu auxílio emergencial

A filha e o genro do pastor Arilton Moura, um dos líderes evangélicos presos por envolvimento no escândalo do MEC, receberam juntos mais de R$ 8 mil de auxílio emergencial do governo Jair Bolsonaro.

Segundo dados do Portal da Transparência levantados pela coluna, Victoria Camacy Bartolomeu recebeu sozinha R$ 3,9 mil, divididos em oito parcelas pagas entre maio e dezembro de 2020, primeiro ano da pandemia.

Victoria é a mesma filha do pastor que, em fevereiro de 2022, pouco mais de um ano depois de receber a última parcela do benefício social, comprou um carro da esposa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por R$ 60 mil.

A compra foi apontada pela defesa de Ribeiro para justificar a transação bancária suspeita entre o ex-ministro e do pastor, tida pela Justiça como determinante para decretação da prisão preventiva dos dois.

Quanto recebeu o genro

Também preso por envolvimento no caso do MEC, o marido de Victoria, Helder Bartolomeu, por sua vez, recebeu R$ 4.150 de auxílio emergencial divididos em nove parcelas.

O casal obteve o benefício pela categoria de beneficiários que não estavam inscritos no Cadastro Único do governo, ou seja, que não recebiam antes benefícios sociais até então.

Eles se cadastraram para receber os recursos no município de Ananindeua, no interior do Pará, onde moravam até então. Desde 2021, pelo menos, o casal se mudou para Goiânia.

