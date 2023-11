Cuidado! Cantor de forró morre após picada de aranha; entenda o caso

O cantor de forró Darlyn Morais morreu, nesta segunda-feira (6), em Palmas (TO), após ter sido picado no rosto por uma aranha. Segundo a família, o artista começou a passar mal no dia 31 de outubro, após contato com o aracnídeo.

Na semana passada, o cantor estava na casa da família, em Miranorte (TO), quando começou a sentir fraqueza no corpo e apresentar manchas escuras no rosto. Ele foi para um hospital da cidade, que lhe deu alta na última sexta-feira (3).

Como o cantor não apresentou melhoras nos sintomas, a família resolveu levá-lo, por conta própria, ao Hospital Geral de Palmas (HGP), hospital público de maior complexidade em Tocantins. Darlyn Morais foi novamente internado no domingo (5.nov), mas não resistiu e morreu na manhã desta segunda-feira (6).

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), lamentou o caso, e afirmou que a causa da morte continua sendo investigada.

Com informações do SCC10.

