Criança morre após ser atinginda por televisão enquanto brincava

Maria Alice dos Santos Bastos, 3 anos, morreu na noite de ontem (26), após uma televisão cair em cima dela, enquanto ela brincava numa residência onde mora em Vicentina, a 250 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site MS News, a menina brincava perto do equipamento, quando foi pegar o brinquedo que estava próximo à televisão, que é um dos modelos antigos conhecido como “tubão”. Quando a criança já estava embaixo do equipamento, a televisão caiu em cima dela.

Alice sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao hospital Maria dos Santos Bastos, no município de Vicentina. Por conta da gravidade, ela foi transferida para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

A morte da criança comoveu a população da pequena cidade, localizada no interior de Mato Grosso do Sul.

