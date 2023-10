Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, as estrelas se entendem às mil maravilhas e prometem abençoar os relacionamentos. Logo cedo, agir em parceria pode ser a melhor receita para conseguir o que deseja na vida profissional. Você conta com uma dose extra de criatividade e de habilidade para encantar as pessoas, por isso, tem tudo para se destacar em atividades que envolvam comunicação, marketing, divulgação nas redes sociais, vendas… Na paquera, vai ser difícil alguém resistir ao seu charme, meu cristalzinho. Pode investir que vai ser sucesso! Se tem compromisso, a relação se fortalece, mas também conta com muito romantismo e doses generosas de mimos. Tá bom ou quer mais?

Touro (de 21/4 a 20/5)

Com a maior parte da sua atenção focada no trabalho, o dia tem tudo para ser muito produtivo, Touro! Você não vai poupar esforços para dar conta das suas responsabilidades e as estrelas avisam que seu lado prático também entra em cena, sinal de eficiência em dobro na hora de cuidar das suas obrigações. Não deixe nenhuma tarefa para depois! Se puder trabalhar em casa, ou se está em um negócio familiar, suas chances de sucesso também vão crescer. Mas não deixe a saúde em segundo plano! Encontro ou passeio com colegas do serviço ou que fazem parte do seu dia a dia animam a paquera. A dois, a relação se fortalece, mas talvez precise fazer alguns sacrifícios.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral e promete as melhores vibes para esta terça, bebê! Você vai contar com uma dose extra de sorte também, sinal de que pode cuidar das tarefas com um pé nas costas e ainda encher o bolso. Aí eu vi vantagem! Mas se quiser receber o reconhecimento que merece, concentre-se na carreira e tire proveito do seu raciocínio rápido! A sua habilidade para se comunicar, que já é grande, fica ainda mais afiada e pode contribuir muito para o seu sucesso. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração e pode até evoluir para algo mais sério. A dois, aposte no diálogo e aproveite para cobrir o mozão de mimos.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As estrelas seguem protegendo os assuntos domésticos, mas o astral estará mais leve agora. Se andou se desentendendo com o pessoal de casa, essa é a hora de fazer as pazes e melhorar o diálogo com a família. Pode ter boas novas ao lidar com dinheiro, principalmente se está pensando em investir no lar ou dar o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria. No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Romance com alguém que já fez parte do seu passado pode despertar interesse se esta só. Você e o mozão ficam mais próximos e podem se divertir em um programa mais íntimo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Nesta terça, as estrelas avisam que jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos na hora de lidar com colegas e clientes. Tudo o que envolve comunicação e deslocamentos rápidos deve correr melhor, por isso, priorize as tarefas que exigem contato com o público, entregas ou vendas. Mas não perca o foco, já que você terá facilidade para conversar até demais. Na vida pessoal, vai ser fácil expandir seus contatos e fazer novos amigos. O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista, mas talvez esse lance seja algo passageiro. Aproveite mesmo assim! É um ótimo momento para melhorar a comunicação com quem ama.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As finanças seguem protegidas pelas estrelas e você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos, Virgem! Sua habilidade para investir o dinheiro ganha destaque, mas mantenha um perfil mais discreto e não fique contando vantagem sobre o seu sucesso nessa área, tá? É que nem todo mundo tem um bom coração e quanto mais você guardar os seus segredos a sete chaves, melhor você vai se sair. No trabalho, agir discretamente também pode abrir novas portas. Com tanta coisa acontecendo, a conquista talvez fique em segundo plano. Já no romance, é hora de conversar sobre as finanças do casal e fazer planos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Com a Lua brilhando em seu signo, você conta com uma energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais hoje. Pode ser interessante expandir sua área de atuação no trabalho e até se arriscar um pouco mais em algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve oportunidade. As estrelas protegem seus sonhos e esperanças, enviando as melhores energias para você transformá-los em realidade. Concentre-se no serviço, mostre boa vontade e apresente novas ideias. Se está buscando um novo amor, os amigos podem apresentar alguém interessante. Seu jeito confiante vai deixar o mozão ainda mais apaixonado!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você conta com energias maravilhosas hoje para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais, Sagita. Seu signo gosta de novidades e esse é o momento perfeito para tentar algo diferente na vida profissional. Seu lado aventureiro também cresce e será uma delícia fazer uma visita aos amigos que não vê há algum tempo. Se tiver a oportunidade de viajar, ou programar algo com a turma para outro momento, melhor ainda! O astral leve e bem-humorado desta terça favorece a conquista e você tem tudo para cair de amores por alguém de fora. Se tem compromisso, use a criatividade para dar uma animada na relação e espantar a rotina.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com as estrelas destacando seu lado ambicioso, você pode encontrar boas oportunidades para dar um salto na carreira nesta terça. O astral também é favorável para lidar com impostos, herança ou papelada envolvendo dinheiro. No trabalho, foque no que precisa ser feito e mostre que dá conta do recado. Algumas mudanças podem surpreender hoje, Caprica, mas tudo indica que elas serão positivas. Que tal tentar algo novo para dar uma repaginada no visual? Vão chover elogios! Se você e o par estão se entendendo bem nos últimos tempos, é hora de conversar sobre o futuro desse romance. Seu carisma vai fazer o maior sucesso na paquera!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Nesta terça, as estrelas enviam ótimas energias para você ampliar seus conhecimentos, aprender mais sobre outras culturas e lugares distantes, e até viajar, se tiver a oportunidade. Aliás, planos para uma viagem vão correr ainda melhor se tiver a intenção de levar mais alguém junto, já que os relacionamentos em geral também estão protegidos pelos astros. No trabalho, aproveite o astral para cuidar de tarefas em equipe, já que terá facilidade para interagir com os colegas e clientes. Tudo indica que vai sobrar descontração e alto-astral ao lado de quem ama. Se está sonhando com um novo amor, dê uma chance a um romance à distância.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros prometem mudanças e reviravoltas no trabalho, Peixes, mas elas serão positivas e não há motivo para se preocupar. Siga sua intuição para agarrar uma boa oportunidade quando ela se apresentar! Se você priorizar as tarefas que podem ser feitas a sós, sua produtividade tem tudo para crescer. Cuidados com a saúde também contam com boas energias e você pode aproveitar o momento para abandonar um mau hábito ou criar uma rotina nova que seja mais saudável. Use seu poder de atração para encantar um paquera ou deixar o par aos seus pés. Seu jeito sensual fica mais evidente e os momentos de intimidade vão sair ganhando.