Criança de 3 anos morreu afogada em piscina de residência em Dourados

Uma menina de três anos de idade, morreu após ter se afogado em uma piscina de residência, no Jardim Água Boa, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande. Ela chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

Conforme informações do portal Dourados News, o acidente aconteceu no domingo passado, 22 de outubro, quando a criança teria caído na piscina e se afogado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a vítima foi levada ao Hospital da Vida.

Entretanto, a menina foi transferida para o Hospital Universitário, devido a gravidade do estado de saúde. No dia 27, a morte foi constatada, no entanto, o caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial somente neste sábado (28).

No caso de afogamento, a primeira atitude deve ser retirar a criança da água e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros via número de telefone 193. O socorro será encaminhado e os militares aconselharão os pais ou responsáveis como proceder nos primeiros socorros.

