Confirmação da matrícula para alunos da Reme começa nesta quinta-feira

EMEIs

Já para os alunos novos das EMEIs, a primeira designação de vagas será divulgada no dia 1° de dezembro. Os responsáveis terão até o dia 16 de dezembro para efetivar a matrícula na unidade para a qual a criança foi designada. A segunda listagem será divulgada no dia 11 de janeiro de 2023 e os responsáveis terão até o dia 17 de janeiro para efetivar a matrícula da criança na EMEI.

As duas listas serão divulgadas no site próprio, onde também pode ser feito o cadastro para solicitar vaga em Emei, realizado durante o ano todo.

Alunos novos

A última etapa do período de matrículas, para os alunos novos das escolas de ensino fundamental, começa no dia 11 de janeiro de 2023. O cadastro é realizado por meio da plataforma Matrícula Online pelo site.

Para os alunos novos não haverá período específico para o cadastro, que pode ser feito a qualquer momento durante todo o ano letivo. Além disso, a designação dos alunos novos será realizada em até dois dias úteis, e o mesmo prazo para a efetivação pelos responsáveis na unidade escolar.

Outra novidade é que todas as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas disponíveis no mesmo processo, sem edital nem critérios de distância, democratizando o acesso ao pleito a todos os interessados.