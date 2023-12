Confira o que abre e fecha nos próximos dias, durante as festividades de Natal em Campo Grande

Com as festividades de Natal e de final de ano é comum que o comércio e diferentes órgãos públicos entrem em recesso ou alterem os seus horários de funcionamento. Pensando nisso, o jornal O Estado trouxe um balanço com os horários dos principais serviços de Campo Grande e cujos horários sofrerão alterações neste Natal, que será comemorado na próxima segunda-feira (25).

Para aqueles que deixaram para a última hora as compras de presentes, o comércio, localizado no centro da cidade, poderá ficar aberto até às 22h, neste sábado (23), porém, na véspera do feriado, domingo, o atendimento segue até as 17h e no dia natalino as lojas fecham as portas, voltando apenas no dia seguinte, terça-feira (26). O Pátio Central, neste sábado (23), abre 8h e segue até 22h; no dia 24, o atendimento será das 9h às 16h e no dia 25 não terá expediente; na terça-feira (26), abre das 8h às 19h. Pensando nas comidas para a ceia, os supermercados poderão ficar abertos até às 20h e durante o feriado, os estabelecimentos estarão fechados e reabrem na terça-feira (26). No Mercadão Municipal, neste sábado (23), o atendimento será das 6h30 às 18h30 e nos dias 24 e 31, das 6h30 às 13h.

Outra opção para quem quer comprar os presentes de última hora e passear nesse feriado são os shoppings. O shopping Campo Grande, na Afonso Pena, abrirá no horário normal no dia 23; no dia 24, o atendimento será das 10h às 18h, por fim, no dia 25, a parte de lazer e a praça de alimentação terão a opção de abrir os estabelecimentos das 10h às 22h. No Bosque dos Ipês, hoje (23), as lojas terão a opção de abrirem das 9h às 23h; na véspera de Natal, o horário de atendimento será das 10h às 17h, podendo seguir até às 18h; no feriado, apenas a praça de alimentação poderá funcionar, das 11h às 21h. E o Norte Sul Plaza funcionará das 10h às 17h, no feriado, as lojas e quiosques estarão fechados, e a praça de alimentação e lazer poderá abrir das 11h às 21h.

A prefeitura informou, ao jornal O Estado, que as entidades e órgãos integrantes da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional funcionarão com o recesso escalonado, previsto na resolução Seges no 226, de 26/10/2023, publicado na página 4, do Diogrande no 7.262, de 7 de novembro de 2023. Contudo, no dia 25 de dezembro não haverá expediente.

Atendimentos de urgência

A Sesau (Secretaria da Saúde) terá um horário diferente das demais secretarias. Nos dias 23, 24, 25 de dezembro só funcionarão os serviços de urgência e emergência. E a Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) informa que a população campo-grandense não terá nenhum prejuízo nos trabalhos da GCM (Guarda Civil Metropolitana), uma vez que trabalha em regime de escala 24 horas.

As delegacias que trabalharão na véspera e no feriado são: Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, localizada na rua Padre João Crippa 1.581; Depac Cepol, na rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 167; 1ª Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) na rua Brasília, Jardim Imá; e 4° DP (Delegacia de Polícia), na rua Barreiras, Moreninhas.

O Bioparque Pantanal estará fechado na véspera e no feriado de Natal, o retorno das atividades será na terça-feira (26). E o Hemosul abrirá hoje (23), fechando no domingo e segunda-feira, voltando normalmente na terça-feira (26). As agências bancárias e lotéricas estarão fechadas na véspera e no feriado de Natal e retomam no dia 26.

Movimentação nas estradas e aeroportos

Os 17 aeroportos da Aena no Brasil terão mais de 11,2 mil pousos e decolagens no período entre o Natal e o Ano-Novo, com uma oferta total de cerca de 1,8 milhão de assentos disponíveis. Os dados são referentes ao período entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro.

A maior movimentação será no aeroporto de Congonhas, que tem programados 5.865 voos para o período de fim de ano, com uma oferta total de 967 mil assentos. Os principais destinos para o período a partir de Congonhas são: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Florianópolis, Recife, Navegantes e Goiânia.

Nos aeroportos de Mato Grosso do Sul, a Aena oferta, no período, cerca de 54.092 assentos em 327 pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Campo Grande. No interior do Estado, estão previstos 1.416 assentos em 12 pousos e decolagens, na cidade de Corumbá. Em Ponta Porã, estão disponíveis 1.376 assentos em 16 pousos e decolagens.

Além disso, a concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande Antônio Mendes Canale, entre ontem (22) e hoje (23), estima que cerca de dez mil pessoas devem embarcar pelo empreendimento, tendo Brasília, Corumbá, Cuiabá, Dourados, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia como os destinos mais procurados. Durante todo o feriado prologado, até o dia 26, a previsão é de 31 mil passageiros saindo e chegando à cidade, pelo terminal rodoviário. Serão disponibilizados 84 ônibus extras para atender à demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser disponibilizados.

Para garantir a segurança das famílias nas estradas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou, na última sexta-feira (22), a Operação Natal 2023, nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, seguindo até esta segunda-feira (25). No Mato Grosso do Sul, 600 policiais rodoviários federais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o Estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Em todo o Estado, a PRF manterá o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR. Também serão alvos de fiscalizações a falta de uso do capacete, o não cumprimento de intervalos mínimos de tempo de descanso, a utilização do telefone celular durante a condução de veículos, além do não uso de dispositivos de segurança, como o cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

Por – Inez Nazira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: