Confira dicas e locais de provas do processo seletivo Voucher Desenvolvedor

Com 2.245 inscritos, a prova escrita do processo seletivo do programa Voucher Desenvolvedor será aplicada neste domingo (28), das 9 horas ao meio-dia, nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em disputa estão 540 vagas, sendo 300 para Campo Grande, 90 para Dourados, 90 para Três Lagoas, 30 para Corumbá e 30 para Ponta Porã.

A prova será objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para o candidato consultar o local da realização da prova basta acessar o endereço www.fapec.org/concursos.

A prova será de caráter eliminatório e classificatório, composta por 30 questões objetivas de múltipla escolha, contendo cinco alternativas identificadas pelas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, sendo apenas uma correta.

A prova abrangerá as seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico.

Confira algumas dicas para se dar bem na prova:

– Compareça ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para fechamento dos portões;

– Leve caneta esferográfica transparente azul;

– Não esqueça seu documento de identidade original;

– Fique de olho: NÃO serão aceitos como documentos de identificação:

cópia do documento de identidade, ainda que autenticada em cartório, nem protocolo deste documento; certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; reservista; documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados ou qualquer documento digital.

– O candidato que não apresentar nenhum dos documentos de identidade será eliminado do processo seletivo;

– Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo durante a realização das provas;

– Assine a lista de presença.

– Não se atrase

– A duração total das provas será de 03 (três) horas em todos os municípios.

– Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados.

