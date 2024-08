Confira comércios que ficarão abertos no aniversário da Capital

Nesta segunda-feira (26), a Capital morena completa 124 anos. Por isso, o horário de funcionamento de comércios e ônibus podem ter alterações. Confira!

Abertos:

Supermercados e hipermercados: permanecem abertos com horário normal de funcionamento

Comércios: alguns poderão ter funcionamento normal

Mercadão Municipal: funcionará das 6h30 ao meio-dia

Shoppings: funcionamento normal, exceto o shopping Pátio Central que ficará aberto das 9h às 16h.

Unidades de Saúde: irão funcionar normalmente em regime de plantão

Lotéricas: embora seja considerado ponto facultativo, a previsão é que a maioria abra normalmente devido ao sorteio de sábado

Fechados:

Camelódromo

Feira Central

Bancos Centrais

Judiciário

Órgãos Públicos

Detran

Correios

