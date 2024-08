Confira os trechos que estarão com interdições durante o aniversário de Campo Grande

Algumas ruas estarão interditadas devido ao Aniversario da capital, as interdições duram até a próxima terça-feira (27). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) reforça para que os motoristas redobrem a atenção e procurem rotas alternativas.

Alguns dos bloqueios já começaram e seguem até às 18h da terça-feira (27).

Confira as interdições:

Dia 22 a 27 de agosto

Evento: Marcha para Jesus

Local: Av. Professor Luís Alexandre entre a Av. Afonso Pena e a Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo

Horário: A partir das 10h do dia 22 até às 18h do dia 27

Dia 23 a 26 de agosto

Evento: 10º Acampamento FAC

Local: Rua Hermelita de Oliveira Gomes Nº 685 ao Nº 619 – Faixa de Estacionamento

Horário: Das 6h30 às 9h do dia 23 e das 17h às 20h do dia 26

Dia 24 de agosto

Evento: Arraiá das Orquídeas

Local: Rua Orquídeas entre a Rua Ouro Branco e a Rua Ceres

Horário: 17h às 22h

Dias 24 e 25 de agosto

Evento: 4º Arraiá da Família Náutica

Local: Rua Cidreira entre a Rua Ivolândia e a Rua Morro do Pilar

Horário: 16h às 23h59

Dia 25 de agosto

Evento: Paquera na Avenida

Local: Av. Marinha entre a Rua da Península e a Rua do Porto

Horário: 16h às 23h59

Dias 25 e 26 de agosto

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande

Local: Av. Afonso Pena entre a Rua Rui Barbosa e a Av. Calógeras

Horário: 16h às 23h59

Dia 26 de agosto

Evento: Desfile em Comemoração ao Aniversário de Campo Grande

Local: Rua 13 de Maio entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Rua 7 de Setembro

Rua Antônio Maria Coelho e a Rua Maracaju e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon

Rua Dom Aquino e a Rua Barão do Rio Branco e a Rua 15 de Novembro e a Rua 7 de Setembro entre a Rua Rui Barbosa e a Rua 14 de Julho

Horário: 6h às 14h

Evento: Corrida do Facho

Local: Rua 14 de Julho entre a Rua 7 de Setembro e a Rua Dom Aquino

Rua Barão do Rio Branco e a Rua Dom Aquino entre a Av. Calógeras e a Rua 14 de Julho

Horário: 5h às 8h

Evento: Marcha para Jesus

Local: Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Padre João Crippa

Av. Afonso Pena no sentido Parque dos Poderes entre a Rua Pedro Celestino e a Av. Professor Luiz Alexandre

Horário: 16h às 20h

